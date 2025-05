Tottenham und ManUnited vor Einzug ins EL-Finale

Die Europa League steuert auf ein englisches Finale zu. Manchester United geht am Donnerstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame die Europa League mit Sky X!) im Old Trafford mit einem 3:0-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen Athletic Bilbao.

Tottenham Hotspur mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso verteidigt zeitgleich (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2) beim Überraschungsteam Bodö/Glimt ein 3:1 aus dem Heimspiel. Für die beiden englischen Clubs geht es um ein versöhnliches Ende einer desaströsen Saison.

Die Spurs müssen beim Gastspiel nördlich des Polarkreises allerdings auf der Hut sein. Bodö hat in dieser Saison auf dem Kunstrasen des 8.000 Zuschauer fassenden Aspmyra-Stadions schon FC Porto, Besiktas Istanbul, Maccabi Tel Aviv, Twente Enschede, Olympiakos Piräus und Lazio Rom besiegt. Die Mannschaft aus dem weniger als 50.000 Einwohner zählenden Städtchen Bodö hat damit als erster norwegischer Club ein Europacup-Halbfinale erreicht. „Es ist klar, dass wir Leistung auf allerhöchstem Niveau zeigen müssen“, sagte Kapitän Ulrik Saltnes in der Hoffnung, dass die Erfolgsstory noch nicht zu Ende ist.

Tottenham und ManUnited wollen in die Champions League

Für Tottenham, in der Premier League nur auf Rang 16, ebenso wie für ManUnited (Platz 15) bietet sich die Chance, mit einem Triumph im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb doch noch ein Ticket für die Champions League nächste Saison zu ergattern. Das Finale steigt am 21. Mai in Bilbao.

Auch in der Conference League ist ein englischer Club noch im Titelrennen. Chelsea wird sich nach dem 4:1-Auswärtssieg bei Rapid-Bezwinger Djurgaarden den Einzug ins Finale am 28. Mai in Wroclaw wohl nicht mehr nehmen lassen. Im zweiten Halbfinale will Fiorentina gegen Betis Sevilla das 1:2 vor einer Woche wettmachen.

(APA)/Bild: Imago