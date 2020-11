Tottenham vor LASK-Gastspiel im London-Derby gegen Chelsea

Vor dem Europacup-Gastspiel beim LASK wartet auf den englischen Tabellenführer Tottenham noch ein Derby. Die “Spurs” gastieren am Sonntag (17.30 Uhr/live bei Sky) in der 9. Runde der Fußball-Premier-League bei Chelsea, das den Lokalrivalen mit einem Sieg von der Spitze stoßen könnte. Ralph Hasenhüttl und Southampton wollen zuvor (15.00) ihren Lauf gegen Manchester United fortsetzen. Die seit sieben Spielen ungeschlagenen “Saints” rangieren nur drei Punkte hinter dem Leader auf Platz fünf.

Gegen die unkonstant aufspielenden “Red Devils” von Ole Gunnar Solskjaer rechnet sich Southampton zuhause auch ohne den verletzten Torjäger Danny Ings etwas aus. Auf der “Insel” wird die Hasenhüttl-Elf für ihre Balljäger-Qualitäten gelobt, Solskajer strich im Vorfeld einmal mehr die Kondition des “fittesten Teams in der Liga” heraus.

Für Tottenham läutet die Chelsea-Partie einen Monat der Wahrheit ein. Das in der Liga acht Spiele ungeschlagene Team von Jose Mourinho, der laut britischen Medien seinen “Gewinner-Spirit” in einer spielstarken Mannschaft nun “vollständig implementiert hat”, bekommt es nach dem Gastspiel bei seinem Ex-Verein im Dezember mit Arsenal, Liverpool und Leicester City zu tun.

Es wird vermutet, dass Mourinho – wenn nicht in der Partie gegen Crystal Palace (13. Dezember) – gegen den drei Punkte zurückliegenden LASK am Donnerstag in der Europa League (18.55 Uhr) Schlüsselspieler wie Torjäger Harry Kane schonen könnte. Den ersten Vergleich in der Gruppe verloren die Linzer 0:3.

Der punktegleich mit Tottenham liegende Titelverteidiger Liverpool hat nach der Champions-League-Niederlage gegen Atalanta aus Bergamo in Brighton etwas gutzumachen. Ebenfalls vor einem Pflichtsieg steht das auf Platz 13 abgerutschte Manchester City im Heimspiel gegen den Tabellen-17. Burnley.

(APA)

Artikelbild: Getty