Tour de France startet 2025 in Lille

Nach drei Starts im Ausland kehrt die Tour de France 2025 auch zum Auftakt in die Heimat zurück. Der Grand Départ der 112. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt wird im Norden Frankreichs in der Region Lille erfolgen.

Das teilte der Veranstalter ASO am Dienstag mit. Details zu den ersten Etappen werden am 30. November in Lille vorgestellt.

Im vergangenen Jahr begann die Tour in Kopenhagen, am 1. Juli 2023 erfolgte der Start der Großen Schleife im Baskenland. Im nächsten Jahr macht man sich von Florenz aus auf den Weg. Zudem wird die Tour aufgrund der Olympischen Spiele erstmals nicht in Paris, sondern in Nizza enden.

(APA)/Bild: Imago