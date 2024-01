Tour de Ski: Moser mit bestem Weltcupresultat im Davos-Sprint

Mit Platz zehn beim Skating-Sprint in Davos hat Benjamin Moser am Mittwoch für das beste Weltcupergebnis seiner Karriere gesorgt. Neben dem Tiroler klassierten sich mit Mika Vermeulen (24.) und Michael Föttinger (27.) auch die beiden weiteren ÖSV-Starter bei der vierten von sieben Etappen der Tour de Ski unter den besten 30. Bei den Frauen kam für Teresa Stadlober als 42. bereits in der Qualifikation das Aus.

Die Tagessiege sicherten sich wie schon beim Tourauftakt die Schwedin Linn Svahn sowie der Franzose Lucas Chanavat. Die Spitzenpositionen in der Gesamtwertung blieben unverändert. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins bekräftigte als Tagesdritte ihre Ansprüche auf den Toursieg, bei den Männern ist Harald Östberg Amundsen trotz eines Sturzes weiterhin voran. Stadlober fiel vor den drei letzten Bewerben auf Rang 15 zurück, Vermeulen verbesserte sich um zwei Positionen und ist 13.

Beim „Nachtsprint“ im Schweizer Edelort profitierte Moser im ersten Heat des Viertelfinals auch vom Sturz des Tour-Leaders Amundsen. Im Semifinale schied der Tiroler als Fünfter seines Laufes aus. Der angeschlagen in die Tour gestartete Vermeulen blieb im Kampf um den Einzug ins Halbfinale ebenso wie der kurz nach dem Start zu Fall gekommene Föttinger ohne Chance.

Am morgigen Donnerstag steht in Davos die Verfolgung über 20 km in der klassischen Technik auf dem Programm. Die beiden finalen Etappen gehen am Wochenende in Val die Fiemme über die Bühne.

(APA)

Artikelbild: Imago