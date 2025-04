Tour of the Alps: Gall auf Königsetappe Vierter

Felix Gall hat am Donnerstag auf der 4. Etappe der Tour of the Alps von Sillian über 162 km nach Obertilliach in seiner Heimat den vierten Platz belegt.

Die Königsetappe über 3.200 Höhenmeter wurde unter schwierigen Bedingungen eine Beute des Niederländers Thymen Arensman (Ineos), der nach langer Solofahrt und nach 4:17:04 Stunden vor dem Kanadier Derek Gee (Israel/+1:16 Min.) und dem bisherigen Leader Michael Storer (AUS/Tudor/+1:23) ins Ziel kam und nun Gesamtführender ist.

Der 25-jährige Arensman, der sich sein Grünes Trikot mit einer 80 km langen Solofahrt verdient hat, geht mit elf Sekunden Vorsprung auf Storer bzw. 2:15 Min. auf Gee in die Schlussetappe am Freitag. Österreichs Rad-Star Gall liegt mit bereits 3:21 Minuten Rückstand auf dem fünften Zwischenrang.

Gall: „Unglaublich harter Tag“

„Man kann es uns allen ansehen, es war ein unglaublich harter Tag. Es war extrem kalt. Am San-Antonio-Pass ist das Rennen auseinandergefallen, zumindest ist es etwas wärmer geworden“, schilderte ein erschöpfter Gall im ORF seine Eindrücke. „Ich habe zweimal versucht, dem Michael (Storer) nachzufahren. Ich habe alles versucht, kann mir nichts vorwerfen.“ Früher habe er solche regnerischen, kalten Bedingungen geliebt. „Jetzt taugt mir die Hitze besser.“

Für den Schlussabschnitt glaubt der Kapitän des Decathlon-Teams, dass „ähnlich wie heute sehr viel möglich ist“. Die Entscheidung fällt am Freitag auf den 112,2 Kilometern rund um Lienz.

(APA)/Bild: GEPA