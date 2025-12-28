Tournee-Auftakt: Das sind die K.O.-Duelle der ÖSV-Springer

Machbare Duelle zum Auftakt der Vierschanzentournee: Nachdem alle sieben ÖSV-Springer die Qualifikation für den ersten Tournee-Hauptbewerb in Oberstdorf geschafft haben, könnte auch ein rot-weiß-rotes Großaufgebot an der Entscheidung im zweiten Durchgang teilnehmen.

Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat am Sonntag rechtzeitig zur Qualifikation für den Vierschanzentournee-Auftakt aus seinem Tief gefunden. Der Kärntner landete in Oberstdorf hinter dem überlegenen Topfavoriten Domen Prevc und dem Deutschen Philipp Raimund auf Rang drei.

Auch Jan Hörl (5.) und Stephan Embacher (6.) kamen ins Spitzenfeld. Vorjahressieger Stefan Kraft stürzte auf der Schattenbergschanze als 33. hingegen ab, kam aber problemlos in den Hauptbewerb der Top 50. Manuel Fettner (13.), Jonas Schuster (16.) und Maximilian Ortner (24.) sind am Montag (16.30 Uhr) ebenfalls mit dabei.

Tschofenig gegen Routinier – Kraft „ungesetzt“

Tschofenig trifft nun auf den tschechischen Routinier Roman Koudelka, Hörl auf Lokalmatador Luca Roth. Auch Kraft erwischte trotz seines verhaltenen Qualisprungs mit dem 18. Jason Colby eine machbare Aufgabe – darüber hinaus dürfen fünf Lucky Loser bekanntlich am zweiten Durchgang teilnehmen.

In den 25 K.O.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es unter anderem zu folgenden Paarungen:

Die K.O.-Duelle der Österreicher im ersten Durchgang des Bewerbes am Montag (16.30 Uhr):

Daniel Tschofenig – Roman Koudelka (CZE)

Jan Hörl – Luca Roth (GER)

Stephan Embacher – Isak Andreas Langmo (NOR)

Manuel Fettner – Danil Wassiljew (KAZ)

Jonas Schuster – Sakutaro Kobayashi (JPN)

Stefan Kraft – Jason Colby (USA)

Maximilian Ortner – Sandro Hauswirth (SUI)

Weitere Duelle:

Domen Prevc (SLO) – Eetu Nousiainen (FIN)

Ryoyu Kobayashi (JPN) – Constantin Schmid (GER)

Philipp Raimund (GER) – Junshiro Kobayashi (JPN)

Felix Hoffmann (GER) – Andreas Wellinger (GER)

(Red./APA/SID).

Beitragsbild: GEPA.