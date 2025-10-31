Traditionsbruch in England: Nur ein PL-Spiel am „Boxing Day“

Der traditionelle „Boxing Day“ in der englischen Premier League ist in diesem Jahr deutlich kleiner terminiert als üblich.

Üblicherweise wird am 26. Dezember fast eine volle Runde ausgetragen. Der Termin ist bei Fußballfans äußerst beliebt. In diesem Jahr ist am Stefanitag aber nur eine Partie angesetzt – jene zwischen Rekordmeister Manchester United und Newcastle United. Die Profiliga führte den engen Terminkalender als Grund für ihr dünnstes „Boxing Day“-Programm seit 1982 an.

Als Ursache nannte die Liga die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe durch die UEFA. „Die Premier League möchte die Umstände anerkennen, die zu einer reduzierten Anzahl von Spielen am Boxing Day geführt haben – und damit eine wichtige Tradition im englischen Fußball beeinträchtigen“, hieß es in einer bissigen Stellungnahme der Liga am Freitag.

Die Anpassung des Spielplans sei eine Folge der gestiegenen Belastung durch die Champions League, Europa League und Conference League, deren Spieltage bis zum Beginn der K.o.-Phase immer mehr Termine erfordern. Zudem verwies die Liga auf Vorgaben des Weltverbands FIFA, die eine Mindestpause von 72 Stunden zwischen zwei Spielen fordern.

„Wie in den Vorjahren – und im Einklang mit unserem Engagement gegenüber den Klubs – wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um mehr Zeit zwischen den Spielen während der Feiertage zu ermöglichen“, erklärte die Premier League. Für die kommende Saison kündigte die Liga eine Rückkehr zur gewohnten Boxing-Day-Tradition an, da der 26. Dezember 2026 auf einen Samstag fällt, sollen wieder mehrere Spiele an diesem Tag stattfinden.

Glasner findet Terminplan „unverantwortlich“

Der enge Spielplan treibt auch Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner die Zornesröte ins Gesicht. Sein Team könnte kurz vor Weihnachten vier Pflichtspiele in acht Tagen bestreiten müssen. Am 14. und 21. Dezember sind Ligaspiele angesetzt, dazu am 18. Dezember eine Partie in der europäischen Conference League. Zudem hat der FA-Cup-Sieger durch ein 3:0 bei Meister Liverpool das Viertelfinale im Ligacup erreicht. Weil Gegner Arsenal bis dorthin unter der Woche stets in der Champions League gefordert ist, ist der 16. Dezember als möglicher Spieltag im Gespräch.

„Ich kann es nicht glauben, dass das nicht geregelt wird“, betonte Glasner am Freitag. „Es wäre unverantwortlich den Spielern gegenüber. Wir haben eine Verantwortung ihnen gegenüber und wir müssen auf ihr Wohlergehen achten, das betrifft nicht nur unseren Club.“ Die FIFA habe nach einem Treffen mit Spielerorganisationen im Sommer eine Ruhezeit von 72 Stunden zwischen zwei Spielen empfohlen. „Und jetzt, hier in England, sagen sie, wir beachten nicht, was sie uns sagen“, kritisierte der Oberösterreicher. „Das regt mich auf.“

Bild: Imago