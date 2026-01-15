„Tragödie“: Arbeloa nach Blamage bedient

Nach seinem Horrorstart bei Real Madrid suchte Álvaro Arbeloa nicht lange nach einem Schuldigen.

„Wenn jemand für dieses Ergebnis verantwortlich ist, dann eindeutig ich“, sagte der neue Coach des spanischen Fußball-Rekordmeisters nach der Blamage im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompié. Schon ein Unentschieden sei „in diesem Verein schlimm“, sagte Arbeloa – „und das ist eine Tragödie“.

Arbeloa, zuvor Coach der zweiten Mannschaft, hatte sich den Start bei den Königlichen ganz anders vorgestellt. Real hatte sich am Montag nach der Niederlage im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) vom früheren Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso getrennt, eine Besserung scheint aber nicht in Sicht. Die nicht unverdiente 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Tabellen-17. der zweiten spanischen Liga sei „sehr schmerzhaft“, betonte Arbeloa, der auf einige Topstars um Kylian Mbappé verzichtete – und diese Maßnahme verteidigte.

„Ich würde es wieder genauso machen. Ich habe ein Team mitgebracht, das gewinnen kann“, sagte Arbeloa. Jefté Betancor Sanchez (90.+4) traf ganz spät zum umjubelten Erfolg des Außenseiters. Die nächste Chance auf einen Sieg bekommt Arbeloa am Samstag im Ligaspiel gegen UD Levante.

