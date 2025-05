Trainer des Jahres: NBA-Auszeichnung geht an Clevelands Atkinson

Vorzeitige Krönung einer bislang beeindruckenden Saison: Kenny Atkinson ist während seiner ersten Spielzeit bei den Cleveland Cavaliers zum Headcoach des Jahres der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden. Der 57-Jährige ist nach Bill Fitch (1975/76) und Mike Brown (2008/09) der dritte Cheftrainer der Cavs, dem dies gelingt.

Cleveland hatte sich unter der Führung von Atkinson zum besten Hauptrundenteam der Eastern Conference gemausert, in den Play-offs kämpft die Franchise um Topspieler Donovan Mitchell gegen die Indiana Pacers um den Einzug in die Conference Finals.

Bei einer Medienabstimmung erhielt Atkinson 59 von 100 Stimmen und setzte sich damit gegen Dennis Schröders Coach J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) und Ime Udoka (Houston Rockets) durch. Kein Wunder: Cleveland schaffte in dieser Saison erst als zweites Team der NBA-Geschichte drei Siegesserien, die zwölf oder mehr Spiele andauerten.

Zu Beginn hatten Mitchell und Co. sogar 15 Spiele in Folge für sich entschieden – erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. In der ersten Play-off-Runde stellten die Cavaliers zudem gegen Miami Heat mit 122 Punkten Vorsprung die einseitigste Serie der NBA auf.

Gegen Indiana verloren die Cavaliers Spiel eins der Halbfinalserie im Osten, Spiel zwei findet in der Nacht zu Mittwoch statt.

