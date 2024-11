NBA-Trainer-Ikone Popovich erleidet „leichten Schlaganfall“

Trainer-Ikone Gregg Popovich hat Anfang des Monats einen „leichten Schlaganfall“ erlitten und wird dem NBA-Klub San Antonio Spurs auf unbestimmte Zeit fehlen. Die Franchise gab am Mittwoch den Grund für das Fehlen ihres langjährigen Head Coaches in den vergangenen Partien bekannt.

„Der Vorfall ereignete sich am 2. November im Frost Bank Center“, schrieben die Spurs in den Sozialen Medien. Der 75-Jährige werde sich „voraussichtlich vollständig erholen“. Wann er wieder an die Seitenlinie zurückkehren kann, steht nicht fest. Assistent Mitch Johnson führt das Team in Popovichs Abwesenheit als Interimstrainer.

„Im Moment hat seine Gesundheit Priorität“, hatte Assistenz-Coach Johnson bereits in der Vorwoche gesagt: „Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist guten Mutes. Er ist okay, und wir können es nicht erwarten, ihn wieder dabei zu haben.“

Popovich trainierte einst Pöltl

Popovich trainiert die Spurs bereits seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er führte das Team, bei dem er auch Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl trainierte, in dieser Zeit zu insgesamt fünf NBA-Titeln. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.

Mit 1390 Siegen in der Regular Season und 170 Siegen in den Play-offs führt er zudem die „ewige“ Liste der NBA-Trainer an. Als Nationaltrainer führte er die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 zu Gold.

In mittlerweile sechs Partien ohne Popovich kassierten die Spurs drei Niederlagen und holte drei Siege.

(SID)/Bild: Imago