Trainerduo Klinsmann/Herzog feiert Kantersieg mit Südkorea

Cheftrainer Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog haben mit Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft den dritten Sieg in Folge geholt.

In einem Testspiel besiegten die Südkoreaner am Dienstag in Suwon Vietnam mit 6:0 (2:0). Für die Tore in Hälfte eins sorgten Bayern-Star Min-jae Kim und Ex-Salzburger Hee-chan Hwang. Nach Seitenwechsel traf u.a. noch Kapitän Heung-min Son und Stuttgart-Profi Woo-yeong Jeong.

In der WM-Qualifikation geht es Mitte November weiter.

Bild: GEPA