„Trainerfriedhof“ LASK: Das sind alle Trainer seit der Bundesliga-Rückkehr

Die Trainerbank beim LASK ist seit dem Bundesliga-Wiederaufstieg 2017/18 alles andere als ein sicherer Arbeitsplatz. Nur wenigen Coaches gelang es, über längere Zeit die Zügel in Linz in der Hand zu halten.

Im September 2025 endete auch die kurze Ära von Joao Sacramento nach weniger als drei Monaten – sein Nachfolger ist mit Didi Kühbauer ein bekannter Name, der bereits zwischen 2022 und 2023 an der LASK-Bank saß.

Sky Sport Austria wirft einen Blick auf alle LASK-Trainer seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse.

Bildergalerie: Alle 10 LASK-Trainer seit der Bundesliga-Rückkehr

(Red.) / Fotos: GEPA