Trainerikone Popovich fehlt Spurs noch länger

Trainerikone Gregg Popovich wird den San Antonio Spurs nach seinem leichten Schlaganfall noch länger fehlen. An ein Ende seiner Karriere in der Basketball-Profiliga NBA denkt der 76-Jährige aber nicht.

„Ich habe entschieden, in dieser Saison nicht auf die Bank zurückzukehren“, ließ Popovich am Donnerstag über die Franchise mitteilen: „Ich werde mich weiterhin auf meine Gesundheit konzentrieren und hoffe, in Zukunft als Coach zurückkehren zu können.“

Popovich fehlt den Spurs seit seinem Schlaganfall am 2. November, Assistent Mitch Johnson führt das Team, das derzeit auf Platz 13 der Western Conference liegt, als Interimstrainer. Von Popovichs Ausfall bis zum Saisonende hatte ESPN bereits vor wenigen Tagen berichtet und zudem geschrieben, die Zukunft des früheren US-Nationaltrainers in der NBA stehe infrage.

Popovich betreut die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb so lange bei einem Team. Er führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1390 Siegen in der Hauptrunde und 170 Siegen in den Play-offs führt er zudem die ewige Bestenliste der NBA-Trainer an. Mit den USA feierte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille.

