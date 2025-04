Trainerlegende Leo Beenhaker verstorben

Der niederländische Fußball trauert um Leo Beenhakker. Der frühere Bondscoach verstarb im Alter von 82 Jahren. Das bestätigte Beenhakkers Familie, nachdem bereits mehrere Medien berichtet hatten.

Die Elftal betreute Beenhakker zwischen 1985 und 1986 sowie 1990, als er bei der WM in Italien das Skandalspiel mit dem Spuckvorfall von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler im Achtelfinale gegen Deutschland (1:2) verlor.

Seine größten Erfolge feierte Beenhakker im Vereinsfußball. Als Trainer von Real Madrid holte er von 1987 bis 1989 drei Meisterschaften nacheinander. In der Heimat gewann „Don Leo“ zweimal mit Ajax Amsterdam und einmal mit Feyenoord Rotterdam die nationale Liga. Insgesamt war Beenhakker 45 Jahre Coach, er war mit 26 Jahren zudem der bis dato jüngste Cheftrainer im niederländischen Profifußball.

Seine Zeit als Bondscoach war dagegen nicht von Erfolg gekrönt. Vor dem Achtelfinal-Aus 1990 gegen Deutschland verpasste Beenhakker in seiner ersten Amtszeit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Mexiko. Später war der gebürtige Rotterdamer Nationaltrainer in Saudi-Arabien, Trinidad und Tobago sowie Polen, wo er 2009 seine Karriere beendete.

