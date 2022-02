Trainerwechsel, Tumulte, Turbulenzen: Der Flop-Herbst des LASK

via

via Sky Sport Austria

Für den LASK geht es zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt ans Eingemachte. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Oberösterreicher vier Punkte hinter den angestrebten Top Sechs, am Sonntag (ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) gastiert Austria Klagenfurt in Pasching. Die Kärntner sind fünf Zähler vor den „Athletikern“ Vierter und wollen den Traum des Aufsteigers perfektmachen.

Der Druck ist klar aufseiten der Linzer, ein Sieg quasi Pflicht, will man nach dem verkorksten Herbst noch in die Top Sechs einziehen. Der LASK bekommt es nach Klagenfurt noch mit der Admira (a), Salzburg (h) und dem WAC (a) zu tun.

Für die Klagenfurter Austria geht es in erster Linie um den Verbleib in der Liga. Aktuell liegt man aber klar auf Kurs in Richtung Meistergruppe. Gegen den LASK könnte die Austria einen weiteren großen Schritt dorthin machen.