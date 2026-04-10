Traum-Freistoß! Jörgensen erzielt das Tor der 25. Runde
LASK-Profi Kasper Jörgensen hat das Tor der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!
Die Sky-User wählten den Freistoßtreffer des Dänen zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Austria Wien (Endstand 4:1) zum schönsten Treffer des vergangenen Bundesliga-Wochenendes.
Jörgensen setzte sich mit 49 Prozent der Stimmen knapp vor Salzburg-Angreifer Karim Konate durch, der im User-Voting auf 44 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Ronivaldo (Blau-Weiß Linz), Jessic Ngankam (Wolfsberger AC) und Patrick Greil (SCR Altach).
Diese Treffer standen zur Auswahl
Bild: GEPA