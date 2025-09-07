Traumfinale bei den US Open: Sinner gegen Alcaraz HEUTE LIVE bei Sky

Jannik Sinner trifft am Sonntag um 20:00 Uhr im Traumfinale der US Open auf Carlos Alcaraz – live auf Sky Sport Austria 1

Das Traumfinale der US Open ist Realität: Jannik Sinner trifft auf Carlos Alcaraz.

Die beiden Jungstars kämpfen um den Titel und die Nummer eins der Welt. Im Halbfinale am Freitag (Ortszeit) besiegte Sinner den Kanadier Felix Auger-Aliassime nach vier harten Sätzen, während Alcaraz den entkräfteten Novak Djokovic ausschaltete. Das große Finale geht am Sonntag über die Bühne und soll mit US-Präsident Donald Trump einen besonders prominenten Gast haben.

Gegen den kanadischen Außenseiter Felix Auger-Aliassime setzte sich Sinner nach einem Satzverlust mit 6:1,3:6,6:3,6:4 durch. Alcaraz zeigte dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic beim 6:4,7:6(4),6:2 die Grenzen auf. Das Endspiel steigt am heutigen Sonntag (20.00 Uhr) im Arthur Ashe Stadium.

(APA/Red.)

Bild: Imago