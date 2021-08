Trauner: “Ich weiß, dass ich meine Qualitäten habe, um beim Nationalteam zu spielen”

via

via Sky Sport Austria

Gernot Trauner wurde – wie schon bei der Europameisterschaft – auch für die kommenden WM-Qualifikationsspiele von ÖFB-Teamchef Franco Foda nicht berücksichtigt. Der 29-jährige sprach bei “Ruf mich an” mit den “Abstaubern” unter anderem über das ÖFB-Team sowie über seinen Wechsel vom LASK zu Feyenoord Rotterdam.

Trauner über das Nationalteam: „Ich habe mir definitiv Chancen ausgerechnet, dass ich jetzt wieder dabei bin. Das hat aber leider wieder nicht funktioniert. Zuvor war ich zweimal dabei und hatte meine Einsätze. Dann hatte ich ein unglückliches Spiel gegen Dänemark, wo wir es sehr hoch verloren haben. Da ist natürlich sehr viel auf uns Verteidiger oder auf mich zurückgefallen. Das war nicht meine beste Leistung. Aber ich weiß, dass ich meine Qualitäten habe, um beim Nationalteam zu spielen. Es ist aber eine Entscheidung des Trainers.“

Trauner über seine ersten Eindrücke aus Rotterdam: „Ich fühl mich sehr gut und ich fühl mich richtig wohl hier. Mir gefällt die Stadt und die Leute sind sehr nett, haben mich gut aufgenommen. Man wird schon auf der Straße erkannt, dass ist jetzt nicht so wie in Linz. Die Leute sind schon sehr verrückt, muss man schon sagen. Ich genieße es aber in vollen Zügen.“

Ruf Mich An | Folge #100 mit Gernot Trauner