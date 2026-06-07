Trauner-Verein Feyenoord trennt sich von Trainer van Persie

Robin van Persie ist als Trainer des niederländischen Fußball-Vizemeisters Feyenoord Rotterdam entlassen worden.

Das gab der Eredivisie-Club, bei dem zumindest bis Ende Juni auch noch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht, am Sonntag bekannt. Der 42-jährige Ex-Stürmer von Arsenal und Manchester United muss damit nach seiner ersten vollen Saison seine Sachen wieder packen, sein Vertrag wäre noch eine weitere Saison gelaufen.

Die Personalentscheidung war die erste große unter dem neuen Technischen Direktor Devy Rigaux und dem neu eingesetzten General Manager Robert Eenhoorn.

van Persie „verdient Anerkennung“ trotz Entlassung

Es sei eine „schwierige Entscheidung“ gewesen, den früheren Topstürmer zu entlassen, sagte Rigaux, Technischer Direktor des Klubs. Van Persie hatte den Posten Ende Februar 2025 übernommen.

Feyenoord beendete die Spielzeit in der Ehrendivision mit 19 Punkten Rückstand zu Meister PSV Eindhoven. „Er verdient Anerkennung dafür, dass er eine schwierige Saison letztlich auf dem zweiten Platz beendet hat“, so Rigaux. Rotterdam sicherte die direkte Champions-League-Qualifikation, trennte sich aber dennoch von van Persie.

Nach einer internen Analyse sei Feyenoord der Überzeugung gewesen, „dass es für uns besser ist, die nächste Saison mit einem neuen Cheftrainer zu beginnen“, sagte Rigaux. International war der Klub in der letzten Qualifikationsrunde zur Champions League gescheitert, in der Gruppenphase der Europa League gab es sechs Niederlagen in acht Spielen.

Der 102-malige Nationalspieler van Persie war im Vorjahr vom SC Heerenveen in seine Geburtsstadt gewechselt. Bei Feyenoord hatte er seine Profi-Karriere 2001 gestartet und 2019 beendet.

(APA/SID).

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