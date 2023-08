Triathletin Hauser bei Olympia-Testlauf in Paris solide

Triathletin Julia Hauser hat den Olympia-Testlauf in Paris auf Platz 27 abgeschlossen.

Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen war Hauser am Donnerstag über die olympische Distanz von 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen in 1:56,33 Stunden gut fünf Minuten langsamer als Siegerin Beth Potter. „Ich bin mit der Leistung eigentlich zufrieden und denke, dass es ganz solide war“, sagte Hauser über ihr Rennen.

Der Olympia-Testevent war mit 67 Athletinnen aus 29 Nationen traditionell stark besetzt. Die Top acht sicherten sich vorzeitig ihr Olympiaticket. Hauser wähnt sich auf einem guten Weg auf ihrer „Road to Paris“, der Qualifikationszeitraum läuft noch bis Ende Mai. Erkenntnisse über die Olympiastrecke können nun ins Training einfließen. „Es ist schon speziell in der Seine mit der Strömung zu schwimmen. Der Kurs ist echt spektakulär und war richtig cool. Jetzt habe ich ein Jahr Zeit mich optimal vorzubereiten“, sagte Hauser. Am Freitag folgen die Männer mit dem Tiroler Luis Knabl.

(APA)

Bild: GEPA