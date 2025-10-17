Trio wieder fit: Sturm gastiert bei Blau-Weiß Linz

Meister und Tabellenführer Sturm Graz ist am Sonntag (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream einfach und unkompliziert dabei sein!) bei Blau-Weiß Linz zu Gast.

Die Steirer reisen als klarer Favorit nach Linz. Alles andere als ein Sieg beim Tabellen-Zehnten darf als Überraschung gelten, in der Bundesliga sind die Grazer gegen Blau-Weiß noch ungeschlagen. Zudem hat die Truppe von Trainer Jürgen Säumel alle fünf Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison für sich entschieden.

Sturm-Trio kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Mit Offensivkraft Axel Kayombo, Mittelfeldspieler Filip Rozga und Rechtsverteidiger Arjan Malic sind zuletzt drei Spieler nach Verletzungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ob es schon für den Spieltagskader reicht, werden wir erst entscheiden“, sagte Säumel. Dafür laboriert Belmin Beganovic nach seinem U21-Einsatz an einer Sprunggelenksverletzung.

Allerdings sind die Linzer nach einem schwachen Saisonstart (vier Niederlagen am Stück) mittlerweile auf Betriebstemperatur gekommen. In den vergangenen vier Runden gelangen dem Team von Trainer Mitja Mörec drei Siege, zuletzt ein 1:0 bei der Wiener Austria.

Die blau-weißen Hoffnungen ruhen dabei auf Stürmer Shon Weissman, der seit seiner Verpflichtung schon drei Mal netzte. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat auf jeder Position. Wir müssen bereit sein, zu leiden in gewissen Situationen“, meinte Mörec. Es gelte, „mutig und überzeugend aufzutreten. Dann haben wir auch Chancen gegen Sturm Graz.“ Die Partie ist restlos ausverkauft.

(APA)

Bild: GEPA