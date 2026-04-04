Tritt in den Schritt: Eklat um Ex-Leverkusen-Star

Der Ex-Leverkusener Moussa Diaby hat im Trikot des saudischen Erstligisten Al-Ittihad für einen Eklat gesorgt.

Der Franzose sah am Freitagabend nach einem Tritt in den Schritt seines Gegenspielers die Rote Karte. Für den 26-Jährigen war es bereits der zweite Platzverweis der Saison, ihm droht nun eine lange Sperre.

Diaby stand nach einem Gerangel mit dem Rücken zu Abdulrahman Al-Dakheel, holte dann mit dem linken Fuß aus und traf Al-Dakheel mit der Hacke im Unterleib. Der Referee zog nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter die Rote Karte.

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Diaby hatte in seiner Zeit in Leverkusen von 2019 bis 2023 nie Rot und nur einmal Gelb-Rot gesehen. Nach einem Jahr bei Aston Villa spielt er seit Juli 2024 für Al-Ittihad.

(SID)/Bild: Imago