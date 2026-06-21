Triumph in Halle: Tiafoe knackt Fritz

Wichtigster Karrieretitel für Frances Tiafoe: Der 28-Jährige hat das US-Finale beim Rasenturnier in Halle für sich entschieden und erstmals eine Konkurrenz der 500er-Serie gewonnen. Tiafoe setzte sich am Sonntag im Finale der Terra Wortmann Open mit 6:4, 6:4 gegen Taylor Fritz durch.

Seine zuvor errungenen Titel gewann Tiafoe alle auf der 250er-Ebene in Delray Beach 2018, Houston 2023 und auf Rasen Stuttgart 2023. Ein Finale der 1000er-Serie (Cincinnati 2024) sowie drei 500er-Endspiele hatte der zweimalige Halbfinalist der US Open vor Halle verloren.

Tiafoe, der im Halbfinale Daniel Altmaier ausgeschaltet hatte, verbuchte in Halle seinen dritten Sieg gegen einen Top-10-Spieler, nachdem er bereits die den French-Open-Finalisten Flavio Cobolli und den Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime besiegt hatte.

Fritz war mit einem Dreisatzsieg gegen den körperlich angeschlagenen Paris-Champion Alexander Zverev ins Finale eingezogen, verpasste aber wie eine Woche zuvor in Stuttgart den Triumph und seinen sechsten Turniersieg auf Rasen. In der neuen Weltrangliste klettert Fritz immerhin von Platz neun auf sieben, der frühere Top-10-Spieler Tiafoe kehrt als Nummer 19 in die Top 20 zurück.