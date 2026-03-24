Triumphfahrt für Scheib – Slalom-Showdown bei Männern

Eine Triumphfahrt wird der letzte Akt vorerst nur für Julia Scheib. Die als beste Riesentorläuferin der Saison feststehende Steirerin darf nach dem Bewerb in Hafjell die begehrte Kristallkugel in Empfang nehmen. Den großen „Glasbecher“ wird dann wohl Mikaela Shiffrin stemmen, doch ganz fix ist der sechste Gesamtweltcupsieg des US-Skistars noch nicht. Shiffrins junge Konkurrentin Emma Aicher hat 85 Punkte zurück noch Restchancen. Im Männer-Slalom kündigt sich ein Krimi an.

Scheib hat dennoch hohe Ziele. „Ein Sieg wäre natürlich schön, aber es ist auch wieder kein Wunschkonzert. Man darf sich nie zu sicher sein, da braucht es immer eine Topleistung“, meinte sie. Es wird ihr erster Auftritt beim Saisonfinale in Norwegen, nachdem Rückenschmerzen einen Start im Super-G verhindert hatten. Scheib hatte sich beim Einfahren das Kreuz verrissen. Sie war aber zuversichtlich, die Probleme rechtzeitig in den Griff zu bekommen.

Danach wartet auf die fünffache Saisonsiegerin – Materialtests einmal ausgenommen – der verdiente Sommerurlaub. „Es war eine so intensive Zeit. Ich habe teilweise einen irrsinnigen Druck verspürt. Das ist für mich so ein schönes Gefühl, dass ich das so zeigen habe können und ins Ziel gebracht habe.“ Ihre Ziele für die kommende Saison sind klar. „Natürlich hofft man, dass es so weitergeht.“ Sie will sich auch sukzessive breiter aufstellen. Als ersten Schritt gilt es, im Super-G jene Schritte zu setzen, die heuer aus diversen Gründen (Rennabsage, Rücken, Risikoabwägung) ausblieben.

Zurückhaltung beim Thema Gesamtweltcup

Den Gesamtweltcup bezeichnete Scheib – als Achte heuer Österreichs Beste – für sich als „zu hoch gestecktes Ziel. Trotzdem darf man niemals nie sagen. Für mich schwer einzuschätzen, welche Schritte im Super-G möglich sind, und vielleicht irgendwann in der Abfahrt.“ Gleichzeitig verwies sie auf die Konkurrenz – etwa aus Deutschland. „Aicher fährt alle Disziplinen, ist auch noch jung, wird auch noch gute Schritte machen.“

Vorerst wird, davon gingen nach Shiffrins Slalomsieg alle aus, noch einmal der US-Star das Rennen machen. „Für mich war es eigentlich nach den Speedrennen in Kvitfjell klar“, sagte Andreas Puelacher, der Frauenchefcoach im Deutschen Skiverband. Aicher habe dennoch weiter geliefert. „Ich habe ihr gesagt, es wäre schön, wenn sie es bis zum letzten Rennen rausziehen könnte“, sagte der Tiroler, der ein Rückkehrangebot des ÖSV abgelehnt hat. Die Stelle als Frauen-Chefcoach ist nach dem Rückzug von Roland Assinger vakant.

McGrath trennen zwei Minuten von der Kugel

Die Männer beenden den Weltcupwinter mit der umkämpftesten Disziplin, dem Slalom. Der Norweger Atle Lie McGrath hat 41 Zähler auf einen euphorisierten Riesentorlauf-Champion Lucas Pinheiro Braathen auf der Habenseite. Ein Duell zweier in Norwegen groß gewordener besten Freunde kündigt sich an. Der Franzose Clement Noel (+77) mischt auch noch mit. Der ÖSV ist in diesem Kugelkampf schon länger außen vor. Für das einst so schlagkräftige Torlauf-Team war es eine Saison mit hohen Höhen (Kitzbühel-Sieg Fellers, Olympiasilber für Fabio Gstrein) und zahlreichen Tiefen (nur ein Podestplatz).

Party für Gstrein

Auf Fabio Gstrein wartet im Ötztal dennoch eine Party. „Zuerst das Finale, danach wird gefeiert“, sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner. „Ich glaube, das wird eine gröbere Geschichte.“ Sein Fokus liege natürlich noch auf dem Rennen. „Es wird nicht der schwierigste, aber der längste Slalom – ein Minuten-Slalom. Die Kraft sollte kein Problem sein, sonst haben wir etwas falsch gemacht.“

Michael Matt kommentiert die Lage ebenfalls immer unaufgeregt: „Es hat nichts mit einem Klassiker zu tun wie im Jänner. Aber wie immer wird der Schnellste gewinnen“, sagte Matt über das letzten Rennen einer Saison, in der er es in die Top 15 der Slalomwelt zurückgeschafft hat. „Ich bin froh, dass ich wieder den Anschluss gefunden habe.“ Diese Ausgangslage gilt es für 2026/27 noch einmal zu verbessern. Mit Gstrein, Matt, Dominik Raschner und Marco Schwarz ist ein ÖSV-Quartett am Start. Manuel Feller hat die Saison vorzeitig beendet, um sich notwendiger Operationen zu unterziehen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA