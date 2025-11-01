Triumphiert Tagger bei erstem WTA-250-Turnier? Das Finale in Jiujiang morgen LIVE bei Sky!

Das Finale gegen die Russin Anna Blinkowa am morgigen Sonntag ab 8:30 Uhr live auf Sky Sport Tennis

Die Sensation ist zum Greifen nah! Nach einem nervenaufreibenden Halbfinale gegen die Schweizer Titelverteidigerin Viktorija Golubic zieht die 17-jährige Lilli Tagger ins Finale des WTA-Turniers von Jiujiang ein. Holt sich Österreichs Shootingstar jetzt sogar den Turniersieg? Das Match gegen die Russin Anna Blinkowa ist morgen ab 8:30 Uhr live auf Sky Sport Tennis zu sehen.

