Trotz Ausstiegsklausel: Leipzig bei Star gesprächsbereit

Wie Sky Sport erfuhr, würde RB Leipzig beim möglichen Verpassen der Champions League um die 100 Millionen Euro an anderweitigen Einnahmen einstreichen wollen bzw. müssen. Das heißt: Spielerverkäufe im Sommer sind nicht ausgeschlossen.

Ein Leistungsträger, der den Klub verlassen könnte, ist Castello Lukeba. Sky Sport berichtete bereits von der im Sommer gültigen Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Allerdings würde sich Leipzig nach Sky-Informationen bereits bei einem Angebot ab 65 bzw. 70 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen.

Der Abwehr-Star fühlt sich bereit für den nächsten Schritt und steht einem möglichen Wechsel offen gegenüber. Unter anderem die Premier League ist für Castello eine interessante Option.

(skysport.de) / Bild: Imago