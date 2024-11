Trotz Blitzstart: United enttäuscht bei Amorim-Debüt

Beim Debüt des neuen Teammanagers Ruben Amorim hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United den erhofften Sieg verpasst.

Bei Aufsteiger Ipswich Town kamen die Red Devils am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. United liegt mit nur 16 Punkten auf Tabellenplatz zwölf, der Rückstand zu Spitzenreiter und Rivale FC Liverpool beträgt bereits 15 Zähler.

Marcus Rashford (2.) sorgte mit seinem Blitztor für einen Auftakt nach Maß für Amorim, der bei United einen Vertrag bis 2027 besitzt. In der Folge ließen die Gäste aber nach – was der Außenseiter bestrafte. Vor den Augen von Edelfan und Investor Ed Sheeran schlug Ipswich noch vor der Pause durch Omari Hutchinson (43.) zurück. Auch in Durchgang zwei blieb das Amorim-Team in der Offensive viel zu harmlos.

VIDEO-Highlights: Ipswich Town vs. Manchester United

Amorim: „Wir werden leiden“

Neo-Trainer Amorim sagte nach dem Spiel, dass Manchester United „eine lange Zeit“ leiden wird. „Ich weiß, dass es für die Fans frustrierend ist, aber wir sind gerade dabei, so viel zu verändern, mit vielen Spielen. Wir werden über einen langen Zeitraum leiden und versuchen, Spiele zu gewinnen, das braucht Zeit. Das Spiel hätten wir gewinnen können, aber auch verlieren, wenn Onana nicht da gewesen wäre“, sagte der ehemalige Sporting-Coach in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Wir müssen auch bedenken, dass die Jungs nur zwei Tage Zeit hatten, um zu trainieren und die Veränderungen umzusetzen“, so Amorim. Angeprochen auf die Leistung seiner Mannschaft sagte Amorim, dass es noch dauern werde, bis die Mannschaft seinen Stil besser verstehen werde. Die nächste Chance auf einen vollen Erfolg hat United am kommenden Donnerstag beim Europa-League-Heimspiel gegen Bodö/Glimt (live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).

(SID) / Bild: Imago