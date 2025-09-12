Nachdem in den vergangenen Wochen aufgrund der Erfolglosigkeit sogar Rücktrittsgerüchte rund um den Rekordweltmeister aufkamen, prescht Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nun mit einer gewagten Hamilton-Prognose vor.

Der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari sorgte im vergangenen Jahr für reichlich Aufsehen. Nach einer überaus erfolgreichen Zeit bei den Silberpfeilen – mit etlichen Titeln im Gepäck – wagte Hamilton den Schritt zur Scuderia Ferrari. Beim italienischen Traditionsrennstall sollte es endlich mit dem achten Fahrer-Titel klappen, nachdem ihm dieser bei Mercedes verwehrt geblieben war.

Negativ-Rekord winkt

Doch bislang läuft es für den Rekord-Champion beim neuen Team alles andere als rund. Nach 16 Rennen liegt Hamilton in der Fahrer-Wertung lediglich auf Platz sechs – 46 Punkte hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Ein weiterer WM-Titel scheint derzeit meilenweit entfernt. Hamilton befeuerte vor einigen Wochen sogar selbst Rücktrittsgerüchte.

VIDEO: Hamilton wird auch nach Platz sechs in Monza gefeiert

Auch mit einem Podestplatz bei einem Rennen hat es bislang für Hamilton bei Ferrari nicht gereicht. Lediglich den China-Sprint, der hier jedoch nicht in die Statistik einfließt, konnte der Brite für sich entscheiden. Somit droht Hamilton bei Ferrari sogar ein Negativ-Rekord. Diesen hält der Franzose Didier Pironi, der in der Saison 1981/82 in seinen ersten 18 Rennen mit der Scuderia ohne Podest geblieben ist.

Vasseur: „Können Podium erwarten“

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist jedoch davon überzeugt, dass Hamilton in dieser Saison noch mindestens einen Podestplatz erreichen und die Negativ-Serie beenden wird – zumal die Formkurve zuletzt nach oben zeigte: „Ja, weil er in Zandvoort in der Lage war, mit [Mercedes-Pilot George] Russell zu kämpfen und [in Monza] von Startplatz 10 auf die Position hinter Russell zurückzukommen“, wird Vasseur bei motorsport-total.de zitiert.

„Russell war ein paar Mal auf dem Podium“, erinnerte Vasseur an die bisherigen Ergebnisse des Mercedes-Piloten und prognostiziert deshalb für die letzten acht Saisonrennen ähnliche Resultate bei Hamilton. „Ja, wir können erwarten, dass er auf dem Podium landet.“

Vielleicht sogar schon beim kommenden Rennen in Baku? „Es gibt einige Strecken, auf denen wir voraussichtlich gut unterwegs sein sollten, angefangen mit der nächsten. Historisch sind wir in Baku immer stark.“

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.