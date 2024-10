Trotz Fan-Kritik: Blaswich vor DFB-Team-Nominierung

Überraschende Team-Rückkehr für Salzburgs neuen Kapitän? Janis Blaswich soll vor einer Nominierung in Deutschlands Nationalteam stehen. Eine Berücksichtigung im Kader des DFB-Teams würde eine brisante Woche für den deutschen Torhüter abrunden.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Blaswich aufgrund der Verletzungen von Neo-Stammgoalie Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp sowie des Rücktritts von Manuel Neuer in das Torhütertrio aufrücken. Komplettiert wird dieses von Stuttgart-Torwart Alexander Nübel sowie Hoffenheims Oliver Baumann. Im November des Vorjahres wurde Blaswich erstmals – und bislang einmalig – in den DFB-Kader einberufen, damals noch als Leipzig-Schlussmann. So saß er im Vorjahr unter anderem bei Deutschlands 0:2-Niederlage gegen Österreich in Wien auf der Bank.

Die Nominierung des deutschen Kaders für die Nations League soll am Donnerstag erfolgen. Besonders brisant wäre eine Nominierung auch aufgrund der jüngsten Vorkommnisse bei Vizemeister Red Bull Salzburg: Nach einem Patzer bei der 0:4-Pleite gegen Stade Brest in der Champions League reagierten die Fans mit Sprechchören zugunsten des aktuellen Reservetorhüters Alexander Schlager. Der ÖFB-Keeper gab seinem Kapitän in der Situation aber Rückendeckung: Per Geste forderte er die Salzburger Fans auf, die Rufe einzustellen.

Stöger kritisiert Fan-Pfiffe gegen Blaswich: „Das hilft niemandem“

Auch Sky-Experte Peter Stöger konnte die Reaktionen nicht nachvollziehen. „Ich habe kein Verständnis für die Fans in dieser Situation. Dieses Abputzen an einer Person, da habe ich kein Verständnis dafür. Das hilft niemandem. Da ist null Respekt dem Spieler gegenüber. In dem Fall ist es auch ein vollkommen falsches Signal Richtung Mannschaft und Richtung Klub.“

HIGHLIGHTS | FC Salzburg – Stade Brest | 2. Spieltag

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.