Trotz Fischer-Triplepack: Austria verliert erstes Testspiel unter Neo-Coach Wimmer

Austria Wien hat das erste Testspiel unter Neo-Coach Michael Wimmer trotz einer deutlichen Führung noch verloren. Die Veilchen unterlagen dem tschechischen Erstligisten FC Brno mit 3:4.

Dabei lief bei der Austria in der Anfangsphase der Partie alles nach Plan. Nach gerade einmal 19 Minuten führten die Violetten aussichtsreich mit 3:0, alle drei Treffer erzielte Kapitän Manfred Fischer. Bis zum Pausenpfiff verkürzten die Gäste aus Tschechien auf 3:2, ehe Brno in der 68. Minute der Ausgleich gelang. Bis dahin hatte FAK-Coach Wimmer bereits acht Mal gewechselt. In der 85. Minute verwandelten die Gäste einen indirekten Freistoß vom Fünfer zum 4:3-Sieg. Insgesamt nahm Wimmer angefangen bei den Torhütern elf Wechsel vor.

Mit Lucas Galvao, Lukas Mühl, Dominik Fitz fehlen der Austria drei Stammkräfte aktuell wegen Verletzungen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Das nächste Testspiel für die Austria steht bereits in drei Tagen am 13. Jänner an. Dann treffen die Veilchen auf Regionalligist Traiskirchen, ehe es vom 15. bis 25. Jänner in die Türkei nach Belek ins Trainingslager geht.

Bild: GEPA