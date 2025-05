Trotz Gosens-Doppelpack: Betis zieht ins ECL-Endspiel ein

Trotz eines Doppelpacks von Robin Gosens hat der italienische Traditionsklub AC Florenz das Finale der Conference League verpasst. Die Fiorentina erzwang gegen Betis Sevilla zwar die Verlängerung, schied nach einem 2:2 (2:1, 2:1) aber im Halbfinale aus. Das Hinspiel in Spanien war 2:1 für Betis ausgegangen.

Im Endspiel trifft Sevilla auf Topfavorit FC Chelsea, der sich souverän gegen den schwedischen Außenseiter Djurgardens IF durchsetzte. Das Finale des drittklassigen europäischen Wettbewerbs steigt am 28. Mai im polnischen Breslau.

In Florenz drehte Gosens (34., 42.) die Partie mit zwei Kopfballtoren nach Ecken, nachdem der Brasilianer Antony (30.) die Gäste mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht hatte. Gosens wurde in der 95. Minute ausgewechselt, wenig später traf Abde (97.) zur Entscheidung zu Gunsten von Sevilla. Florenz hätte zum dritten Mal in Folge ins Finale der Conference League einziehen können – beide Endspiele gingen verloren.

Chelsea gewann sein Heimspiel am Donnerstag glanzlos mit 1:0 (1:0) und ließ nach dem 4:1-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel nichts mehr anbrennen. Kiernan Dewsbury-Hall (38.) traf zum Sieg für die Blues, die mit einer verbesserten B-Elf aufliefen. Chelsea bestimmte die Partie trotzdem über die volle Distanz, Djurgardens fehlten die spielerischen Mittel.

(SID) Foto: Imago