Trotz Gueye-Aussetzer: Everton holt Sieg im Old Trafford

Idrissa Gueye vom englischen Erstligisten FC Everton hat im Duell bei Manchester United auf kuriose Art und Weise die Rote Karte gesehen.

Nach einem gegnerischen Angriff schrie der Mittelfeldspieler wutentbrannt seinen Teamkollegen Michael Keane an, der sich postwendend mit einem kleinen Schubser revanchierte. Doch das wollte dann wiederum der Senegalese nicht auf sich sitzen lassen – und verpasste Keane mit der linken Hand eine Ohrfeige.

Schiedsrichter Tony Harrington zögerte keine Sekunde, stellte Gueye bereits in der 13. Minute vom Platz. Im Anschluss kochte der 36-Jährige weiterhin, Evertons Keeper Jordan Pickford hatte größte Mühe, seinen Mitspieler zu beruhigen und ihn in Richtung des Spielertunnels zu schicken.

Trotz der selbstverschuldeten Unterzahl setzten sich die Gäste aber mit 1:0 (1:0) im Old Trafford durch. Kiernan Dewsbury-Hall (29.) erzielte den Treffer des Abends. United blieb damit auch im dritten Ligaspiel in Serie ohne Sieg und verpasste den Sprung auf Platz fünf. Everton schloss nach Punkten zu Manchester auf.

Watsch’n für den Mitspieler! Gueye fliegt nach Ausraster vom Platz

(SID)

Bild: Imago