Trotz Halbfinal-Aus in Alicante: Ofner schiebt sich in die Top 80

Sebastian Ofner ist am Samstag auf dem Weg zu seinem dritten Challenger-Einzel-Titel in diesem Jahr gestoppt worden.

Der topgesetzte Steirer unterlag dem routinierten Spanier Pablo Carreno Busta im Halbfinale des ATP-Challenger100 in Alicante nach zwei Stunden 6:3,3:6,4:6. Im Ranking verbessert sich Österreichs Nummer 1 aber weiter und schiebt sich in die Top 80. Der 29-jährige Ofner hatte zuletzt in St. Brieuc und Thionville zwei Challenger100-Turniere gewonnen.

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