Trotz Klausel! Darum zögern Top-Klubs bei Olmo

Warum zögern Top-Klubs bei der Verpflichtung von Dani Olmo? Der spanische Leipzig-Star hat bei der EM auf sich aufmerksam gemacht.

Unter anderem ein Grund fürs Zögern der interessierten Klubs: das teure Gesamtpaket. 60 Millionen Euro Klausel + Signing fee + Jahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich. Bei einem langfristigen Vertrag überschreitet man zügig die 100-Mio-Marke.

Ein Blick in Olmos Verletzungshistorie zeigt, dass so ein Paket durchaus riskant wäre. Für einen fitten Dani Olmo in EM-Form wirkt es wiederum erschwinglich.

Leipzig bei Olmo gesprächsbereit

Nach Ablauf der Klausel ist RB Leipzig (wie bereits mehrfach berichtet) gesprächsbereit. Die 60 Millionen Euro dienen dabei als Richtwert/Orientierung. Man wird den 26-Jährigen weder verscherbeln, noch wird ein Mondpreis aufgerufen. Gegenseitige Wertschätzung ist groß. Will Olmo unbedingt weg und es liegt ein adäquates Angebot auf dem Tisch, dann darf er gehen.

Theoretisch aktivierbar ist die Klausel noch bis heute 23:59:59 Uhr.

