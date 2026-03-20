Trotz makelloser Bilanz: Bayern vor Union gewarnt

Der FC Bayern wird mit einer komfortablen Führung in die Länderspielpause der deutschen Fußball-Bundesliga gehen. Mindestens die aktuellen neun Punkte Guthaben auf Borussia Dortmund sollen es sein, Union Berlin soll dabei kein Stolperstein werden. Die „Eisernen“ kommen am Samstag mit einer ernüchternden Bilanz nach München, haben sie doch noch kein Pflichtspiel gegen die Bayern gewonnen. Viel Brisanz bietet das 100. Rheinderby 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach.

Für die Münchner gab es gegen Union Berlin in der Bundesliga acht Siege und fünf Unentschieden, auch im DFB-Pokal setzten sich die Bayern durch. Im Hinspiel an der Alten Försterei im November entgingen Konrad Laimer und Co. beim 2:2 aber nur knapp einer Niederlage, die Harry Kane erst in der 93. Minute abwendete. „Jetzt spielen wir zu Hause, da wollen wir ein anderes Spiel erleben als in Berlin. Wir wissen, wie unangenehm es sein kann gegen sie“, warnte daher Trainer Vincent Kompany. Für die Berliner kann der Wiener Abwehrchef Leopold Querfeld nach seiner Sperre wieder auflaufen.

BVB mit starker Rückrunde

Neun Punkte Rückstand auf die Bayern und acht Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte TSG Hoffenheim – Dortmund ist auf dem besten Weg zu seiner zehnten Vizemeisterschaft. Trainer Niko Kovac will aber nichts auf die leichte Schulter nehmen. „Wir haben noch gar nichts erreicht. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen“, betonte er vor dem Heimspiel gegen den HSV. Der BVB mit den österreichischen Teamspielern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka ist mit 22 Punkten das bisher beste Rückrunden-Team. „Und wir wollen die beste Rückrunden-Mannschaft bleiben“, sagte Kovac.

Gleich zweimal steigt am Samstag ein direktes Duell zweier Clubs im Kampf um den Klassenerhalt. Werder Bremen mit den Österreichern Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll kann sich mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten in Wolfsburg sieben Punkte Guthaben auf den VfL erspielen. „Es ist ein bedeutendes Spiel. Das steht außer Frage“, erklärte Trainer Daniel Thoine, dem neun Spieler ausfallen, darunter auch Maximilian Wöber. Aber „es wird sich am Wochenende nicht entscheiden, ob wir in der Bundesliga bleiben“.

Die Wolfsburger wollen im zweiten Spiel unter Dieter Hecking den Anschluss wahren. Die Premiere des Trainerroutiniers ist mit einem 1:1 gegen Hoffenheim gelungen. „Wir dürfen nicht damit nachlassen, unser eigenes Tor zu schützen. Am Samstag werden wir einen deutlich offensiveren Ansatz wählen. Wir wollen nach vorne spielen und den Gegner zu Fehlern zwingen“, gab der Trainer von Patrick Wimmer preis.

Rheinderby mit Abstiegssorgen

Auch Köln und Mönchengladbach befinden sich im Abstiegsstrudel. Der seit sechs Spielen sieglose FC liegt nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz. Mit drei Punkten würden die Domstädter mit der Borussia gleich- und die Elf vom Niederrhein noch stärker in den Kampf um den Klassenerhalt hineinziehen. Dafür brauche man zwar auch fußballerische Elemente, erklärte Trainer Lukas Kwasniok, „aber im Derby geht es erst einmal um Emotionen“.

Angst wäre dabei ein schlechter Begleiter. „Du kannst es als Angst wahrnehmen, als Herausforderung oder aber auch als Gelegenheit annehmen“, sagte der stark unter Druck stehende Trainer des 1. FC Köln. „Wir sehen das komplett als Chance, hier wieder einen Boost hereinzubekommen.“

(APA)/Bild: Imago