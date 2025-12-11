Trotz nächster Pleite: Rückendeckung für Real-Trainer Alonso

Es war alles andere als eine Bankrotterklärung. Real Madrid hat den zum Schicksalsspiel für Xabi Alonso hochstilisierten Champions-League-Schlager gegen Manchester City zwar 1:2 verloren, seinem angezählten Trainer mit einer ansprechenden Leistung aber wohl Zeit erkauft.

„Trotz des Ergebnisses habe ich positive Dinge gesehen“, betonte Alonso. Der Baske dürfte am Sonntag im Ligaspiel bei Alaves noch auf der Bank sitzen. Dann ist das Ende der Ergebniskrise aber Pflicht.

Real hat nur zwei seiner jüngsten acht Pflichtspiele gewonnen. In der Liga fehlen den Madrilenen vier Punkte auf Spitzenreiter FC Barcelona, in der Champions League ist der Rekordgewinner zwei Runden vor Ende der Ligaphase als Siebenter aber auf Achtelfinal-Kurs. „Wir sind dabei“, sagte Alonso wohlwissend, dass sich etwas ändern muss. „Die Ergebnisse sind, wie sie sind.“ Man müsse der für einen Trainer besonders bei Real Madrid nicht neuen Situation mit „Charakter, Verantwortung und Selbstkritik begegnen – aber auch mit dem Wissen, dass sich die Dinge ändern können.“

Wenig hat sich in den vergangenen Wochen an der Situation von ÖFB-Kapitän David Alaba geändert. Der ÖFB-Kapitän hat für Real seit Mitte Oktober kein Spiel bestritten. Wadenprobleme kosteten den 33-Jährigen auch die entscheidenden WM-Quali-Partien Mitte November auf Zypern (2:0) und gegen Bosnien (1:1). Wie schwer die Verletzung immer noch wiegt, ist offen. Im Matchkader von Real stand Alaba seit der jüngsten Länderspielpause nicht.

„Der Trainer ist großartig“

Ein Trainerwechsel könnte die Karten neu mischen. Die Real-Spieler stellten sich am Mittwoch aber geschlossen hinter Alonso. „Der Trainer ist großartig“, betonte Mittelfeldstar Jude Bellingham. „Niemand glaubt, die Saison ist vorbei. Wir müssen weiter kämpfen.“ Man habe das Zeug dazu, das Blatt noch zu wenden. Ähnlich sah das Keeper Thibaut Courtois. „Wir haben gezeigt, dass wir keine tote Mannschaft sind“, betonte der Belgier nach der Niederlage im Showdown gegen ManCity.

Rodrygo, dem eigentlich keine sonderlich gute Beziehung mit Alonso nachgesagt wird, jubelte nach seinem Führungstreffer sogar demonstrativ mit seinem in die Kritik geratenen Coach. „Es ist auch für ihn ein schwieriger Moment“, erklärte der Brasilianer. „Ich wollte zeigen, dass wir hinter unserem Trainer stehen. Wir glauben an seine Ideen.“ Alonso hat das Amt bei seinem Ex-Club im Sommer angetreten, sein Vertrag läuft bis Sommer 2028.