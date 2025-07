Trotz Niederlage in Kitzbühel: Aufwärtstrend bei Youngster Schwärzler

Nach seiner dritten Niederlage auf ATP-Tour-Level ist Österreichs Tennis-Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler zwar enttäuscht gewesen, doch der Auftritt gegen Top-100-Mann Márton Fucsovics am Montagabend in Kitzbühel gab ihm dennoch auch Hoffnung.

Nach dem Weltranglisten-Absturz Ende Mai bis auf Platz 486 hat sich der 19-jährige Vorarlberger gefangen, nicht zuletzt auch dank neuem Input.

Nach rund einem halben Jahr Zusammenarbeit mit dem spanischen Coach Juan Ozon-Llacer in der Nähe von Barcelona hat sich Schwärzler mit dem Ex-Weltklassemann Markus Hipfl einen neuen, wieder österreichischen Coach gesucht. Schwärzler hatte drei Jahre mit Ex-Top-Ten-Spieler und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer zusammengearbeitet. „Ich kenne den Markus schon, seitdem ich acht Jahre alt war. Ich kenne seinen Neffen (Nico, Anm.) extrem gut, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Wir versuchen das jetzt einmal gemeinsam. Ich hoffe, dass es klappt“, schilderte Schwärzler nach seinem Aus.

Über Futures wieder Selbstvertrauen geholt

Nachdem ihm seine Punkte vom ersten Challengertitel im Vorjahr in Skopje aus der Wertung gefallen waren, begab sich Schwärzler zunächst wieder auf Future-Level, also die dritte Leistungsebene im Tennis, und erarbeitete sich mit zwei Finali und einem Halbfinale wieder Selbstvertrauen und Spielfreude. „Die letzten Wochen waren wieder sehr positiv, es geht in die richtige Richtung. Ich habe viele Matches gehabt, das ist wichtig, und auch viele gewonnen.“

Die ehemalige Nummer eins der Welt bei den Junioren kann dieses Jahr eine Sonderregelung der ATP beanspruchen. Denn als ehemaliger Top-Jugendlicher darf er 2025 an acht Challengerturnieren fix teilnehmen. Zwei davon folgen in den kommenden zwei Wochen in Hagen und Bonn.

Schwärzler ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er die Future- und wenn möglich auch Challenger-Turnier-Ebene möglichst bald gegen die große Tour eintauschen will. Die Annehmlichkeiten auf der ATP-Tour und auch das viel höhere Zuschauerinteresse tun ihm gut, sagt er. „Ich finde es hier viel einfacher. Natürlich wird man angespannter, aber es macht automatisch viel mehr Spaß, zu spielen.“ Zuletzt hatte er in Wien bei den Erste Bank Open sogar schon gegen Alexander Zverev, damals Nummer 3 der Welt, vor großer Fankulisse gespielt. „Ich nehme das sehr positiv auf.“

Djokovic kritisiert enormen Druck auf junge Spieler

Novak Djokovic hat sich kürzlich eindrucksvoll zum Druck auf junge Spieler geäußert. Es gibt aktuell einige Akteure, die über Burn-out-Symptome oder depressive Verstimmungen berichten. „Die sozialen Medien sind extrem präsent und diktieren in großem Stil die Stimmung und den täglichen Rhythmus der Athleten, auch jenen der älteren Spieler. Man kann sich dort verlieren und sich zu sehr von Kommentaren beeindrucken lassen“, sagte der 38-jährige Serbe kürzlich. Zudem würden Nachwuchsspieler seiner Meinung nach zu früh in strenge Professionalität gedrängt, und dies, bevor sie „emotionale Intelligenz entwickelt haben“.

Auch der Druck von Agenten und Sponsoren, die alle am Erfolg (und Geld) interessiert sind, sei enorm, so der Major-Rekordsieger. Die Gefahr, sich selbst zu verlieren, sei groß. Schwärzler ging auf APA-Nachfrage ein wenig darauf ein. „Natürlich, der Druck ist hoch, das haben aber viele. Jeder, der erfolgreich geworden ist. Da muss man durch, man muss wissen, wie man damit umgeht. Ich sehe das positiv. Wenn ich diesen Druck nicht hätte, würden die Leute nicht an mich glauben.“

(APA) / Bild: GEPA