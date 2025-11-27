Trotz Nullnummer in Pilsen: Freiburg kommt Europa-League-Achtelfinale näher

Serie ausgebaut, das Achtelfinale fest im Blick: Der SC Freiburg ist in der Europa League auch im fünften Spiel ohne Niederlage geblieben.

Bei Viktoria Pilsen kam der deutsche Bundesligist am Donnerstagabend zu einem 0:0. In der Ligaphase hat Freiburg nunmehr elf Punkte gesammelt und hält sich damit im Spitzenfeld der Tabelle.

Gegen den tschechischen Vizemeister zeigte der Sport-Club eine wechselhafte Vorstellung, der Punktgewinn war letztlich schmeichelhaft. Durch das Remis setzte auch Pilsen seinen Erfolgslauf in Europa fort, wie Freiburg ist das Team noch ohne Niederlage und darf weiter auf die direkte Qualifikation für die Runde der besten 16 hoffen.

Philipp Lienhart spielte bei Freiburg durch, Junior Adamu wurde zur Pause ausgewechselt.

Mainz-Krise spitzt sich zu

Der FSV Mainz 05 hat in seiner Wohlfühloase Conference League die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale verpasst. Die Deutschen von Trainer Bo Henriksen unterlagen bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1 (0:0) und gingen im vierten Spiel erstmals nicht als Sieger vom Platz.

Mit neun Punkten stehen die Mainzer dennoch gut da und haben realistische Chancen auf einen Platz unter den Top acht, der für die direkte Achtelfinalteilnahme berechtigt. Assad Al-Hamlawi (67./Foulelfmeter) traf für die Gastgeber zum Sieg gegen die Mainzer, die in der deutschen Bundesliga mit nur einem Erfolg aus elf Spielen auf Abstiegsplatz 17 rangieren. Zusätzlicher Stimmungsdämpfer am Donnerstag: Torwart Robin Zentner musste bereits in der ersten Halbzeit mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden.

Bei Mainz spielte ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig genauso wie der frühere Sturm-Angreifer William Böving durch. Der ehemalige Klagenfurter Ben Bobzien durfte 61 Minuten lang mitwirken.

Zwei Tore und beworfen: Malen führt Aston Villa zum Sieg

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Donyell Malen hat Aston Villa mit einem Doppelpack in der Europa League zum vierten Sieg im fünften Spiel geführt. Allerdings wurde der niederländische Nationalstürmer beim 2:1 (2:0) gegen Young Boys Bern nach seinem Führungstor in der 27. Minute von Gästefans beim Jubeln vor der Kurve mit Gegenständen beworfen. Ein Teil landete an seinem Kopf, Malen trug eine Wunde davon. In der 42. Minute erhöhte der Angreifer, erneut jubelte er vor dem Young-Boys-Block – und wurde abermals beworfen.

Villa, derzeit Tabellenvierter der Premier League, setzte sich mit zwölf Punkten auch in der Europa League in der Spitzengruppe fest. Die besten acht Mannschaften am Ende der acht Spieltage umfassenden Ligaphase ziehen direkt ins Achtelfinale ein.

Wegen der besseren Tordifferenz liegt nur der dänische Klub FC Midtjylland vor Villa. Das Team des früheren Dortmunder Interimstrainers Mike Tullberg ließ am Donnerstag bei der AS Rom beim 1:2 (0:1) die ersten Punkte liegen.

(SID/Red.).

Beitragsbild: Imago