Trotz Playoff-Spiele: Rapid verzichtet auf Spielverschiebung

Unterschiedliche Taktiken im Kampf um die europäischen Gruppenphasen: Während Vizemeister Red Bull Salzburg auf die Möglichkeit einer Spielverschiebung in der ADMIRAL Bundesliga zurückgreift, verzichtet der SK Rapid auf ebenjene Option.

Zwischen den beiden Spielen im Playoff der Europa League oder Conference League wäre den Hütteldorfern dieselbe Option wie den Salzburgern während des Champions-League-Playoffs zugestanden. Deren Partie gegen den TSV Hartberg damit zu einem späteren Zeitpunkt statt, während Rapids Viertrunden-Duell bei Blau-Weiß Linz am 25. August regulär ausgetragen wird – alle Bundesliga-Partien sind in jedem Fall LIVE mit Sky Sport Austria zu sehen!

Spielverschiebung vor Vaduz-Aus

Konditionell sinnvoll, bringt die Spielverschiebung offenbar aber nur bedingt einen entscheidenden Vorteil: Zwischen den ECL-Playoff-Matches 2022 gegen den FC Vaduz machte Rapid von der Möglichkeit Gebrauch – und musste dennoch das blamable Aus zuhause gegen den Liechtensteiner Cupsieger hinehmen.

↪️ Auch der @skrapid hätte, aufgrund der internat. Auftritte, die Möglichkeit gehabt, das Sonntagsmatch #BWLSCR aus RD4 @OEFBL zu verschieben. Es wurde aber bereits dankend abgelehnt. Der reguläre Termin (25.08. – 17:00) bleibt bestehen.@SkySportAustria #skrapid #SkyBuliAT — Eric Niederseer (@Sky_EricN) August 14, 2024

Im Drittrunden-Rückspiel gegen Trabzonspor soll am morgigen Donnerstag jedoch nichts mehr anbrennen: Die Grün-Weißen, denen schon ein Remis fix zum EL-Playoff reicht, vermelden ein ausverkauftes Haus mit 22.000 Zuschauern.

Möglichkeit existiert seit 2021

Seit 2021 gibt es für alle Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, eine Spielverschiebung des Meisterschaftsspiels zu beantragen, das zwischen den beiden Playoff-Spielen des Europacups stattfindet. Salzburg hat diese Möglichkeit in diesem Jahr in Anspruch genommen, um zusätzliche Regenerationszeit zu erhalten.

Der Ersatztermin für Salzburgs Spiel gegen Hartberg wird mit der weiteren Terminisierung der verbleibenden Herbst-Spiele (Runden sechs bis 16) nach den UEFA-Playoff-Spielen bekannt gegeben.

Schaffen die Salzburger den Sprung in die Ligaphase der Champions League, fließen drei Prozent des Startgeldes (558.600 Euro) in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Klubs der Liga profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen.

Im Falle der Teilnahme an der Europa League sind es 1,5 Prozent, die den Klubs zugutekommen, selbiges gilt im Falle eienr Teilnahme des SK Rapid.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.