Trotz Pleite bei Tottenham: Atletico im CL-Viertelfinale
Atlético Madrid hat das Viertelfinale der Champions League erreicht.
Die Colchoneros verloren das Achtelfinal-Rückspiel bei Tottenham mit 2:3 (0:1). Nach dem souveränen 5:2 im Hinspiel steht Atletico dennoch in der Runde der besten Acht.
Die Tottenham-Angreifer Randal Kolo Muani (30.) und Xavi Simons (52., 90./Foulelfmeter) ließen die Spanier aber nochmal zittern. Der argentinische Weltmeister Julian Álvarez (47.) und David Hancko (75.) trafen für die Gäste.
Aktuelle UEFA Champions League Videos
„Freuen uns“: Kompany über nächste Aufgabe Real Madrid
„Sind da, wenn es drauf ankommt“ – Eberl freut sich auf Real Madrid
„Jedes Lob verdient“: Stankovic analysiert Karl-Tor
„Bester Fußballer der Welt“ – Stankovic adelt Kane
Nächster Gegner Real! Kane: „Müssen uns vor niemandem fürchten“
HIGHLIGHTS | Tottenham Hotspur – Atletico Madrid | Achtelfinal-Rückspiel
Hütter als Tottenham-Coach? Herzog: „Nächster logischer Step“
HIGHLIGHTS | FC Bayern – Atalanta Bergamo | Achtelfinal-Rückspiel
Tor – 3:2 Xavi Simons (90.+1/Elfmeter) | TOT-ATM
Tor – 4:1 Lazar Samardzic (85.) | FCB-ATA
Die Tore im VIDEO
Tor – 1:0 Randal Kolo Muani (30.)
Tor – 1:1 Julián Alvarez (47.)
Tor – 2:1 Xavi Simons (52.)
Tor – 2:2 Dávid Hancko (75.)
Tor – 3:2 Xavi Simons (90.+1/Elfmeter)
(SID/Red.)
Bild: Imago