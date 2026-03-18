Trotz Pleite bei Tottenham: Atletico im CL-Viertelfinale

Atlético Madrid hat das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Die Colchoneros verloren das Achtelfinal-Rückspiel bei Tottenham mit 2:3 (0:1). Nach dem souveränen 5:2 im Hinspiel steht Atletico dennoch in der Runde der besten Acht.

Die Tottenham-Angreifer Randal Kolo Muani (30.) und Xavi Simons (52., 90./Foulelfmeter) ließen die Spanier aber nochmal zittern. Der argentinische Weltmeister Julian Álvarez (47.) und David Hancko (75.) trafen für die Gäste.

Die Tore im VIDEO

Tor – 1:0 Randal Kolo Muani (30.)

Tor – 1:1 Julián Alvarez (47.)

Tor – 2:1 Xavi Simons (52.)

Tor – 2:2 Dávid Hancko (75.)

Tor – 3:2 Xavi Simons (90.+1/Elfmeter)

(SID/Red.)

Bild: Imago