Trotz Remis: Kaiserslautern springt an die Spitze

Der 1. FC Kaiserslautern ist vorerst an die Tabellenspitze der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gesprungen. Die Roten Teufel kamen im Südwest-Duell gegen die SV Elversberg trotz Führung zwar nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, zogen mit nun 43 Zählern aber am Hamburger SV vorbei. Gleich mehrere Teams können den FCK im Laufe des 25. Spieltags noch überholen.

Torjäger Ragnar Ache (41.) traf sehenswert für den FCK, der den zweiten Heimsieg innerhalb von sechs Tagen verpasste. Für den 26-Jährigen war es bereits das 13. Saisontor. Muhammed Damar (75.) glich für die Elversberger aus. Die SVE blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und ist Sechster – im engen Aufstiegsrennen der 2. Liga beträgt der Rückstand auf die Lauterer nur drei Zähler.

Kaiserslautern „gehört in die Bundesliga“

„In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so effektiv, wie in der ersten Halbzeit. Aber das ist etwas, woran wir arbeiten müssen“, sagte Ache bei Sky. Der FCK gehöre aus seiner Sicht „in die Bundesliga. Was heute wieder los war, das ist ein geiles Gefühl.“

Die Gastgeber kamen gut in die Partie. Die erste Mega-Chance vergab Daniel Hanslik, als er einen Abpraller eigentlich nur noch über die Linie drücken musste. Aus kurzer Distanz und bei leerem Tor traf der FCK-Profi aber nur die Unterkante der Latte (19.). Auf der Gegenseite scheiterte Lukas Petkov (23.) mit einem wuchtigen Abschluss an FCK-Keeper Julian Krahl. Ache schlenzte den Ball dann aus 16 Metern herausragend ins rechte Eck zur verdienten Führung.

Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich. Krahl parierte gegen Ex-Austrianer Fisnik Asllani (62.) und Petkov (67.) stark. Bei Damars Ausgleich war er dann machtlos.

Darmstadt beendet Negativserie

Darmstadt 98 hat seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und sich aus der Abstiegszone verabschiedet. Nach nur einem Sieg in acht Spielen bezwangen die Lilien den Karlsruher SC mit 3:0 (1:0) und setzten sich vorerst neun Punkte vom Relegationsplatz ab.

Isac Lidberg (10.), Killian Corredor (73.) und Merveille Papela (79.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Der KSC kassierte nach zwei Siegen wieder eine Niederlage und verpasste es, noch einmal Kontakt zur Spitzengruppe aufzunehmen.

