Trotz Rossi-Tor: Kasper gelingt „Revanche“ im Österreicher-Duell

Marco Kasper ist mit den Detroit Red Wings die Revanche im zweiten Österreicher-Duell in der NHL innerhalb von drei Tagen gelungen.

Die Red Wings feierten am Dienstag in St. Paul gegen Minnesota Wild mit Marco Rossi einen 3:2-Auswärtserfolg. Der Vorarlberger Rossi brachte die Gastgeber mit seinem 21. Saisontor in Führung, der Kärntner Kasper bereitete nach 0:2-Rückstand von Detroit den Anschlusstreffer vor.

Rossi, der auch am Samstag beim 4:3-Auswärtserfolg nach Verlängerung in Detroit getroffen hatte, verwertete in der 8. Minute ein Powerplay zum 1:0. Der 23-jährige Center hat mit nun 21 Treffern die Tor-Ausbeute der Saison 2023/24, seiner bisher besten, bereits nach 58 Spielen eingestellt. 24 Matches stehen noch aus. Rossi ist zweitbester Torschütze seines Teams hinter dem seit Wochen fehlenden Superstar Kirill Kaprisow (23).

Rossi mit Tor, Kasper mit Assist

Nach dem 2:0 durch Jakub Lauko (12.) drehte Detroit durch Wladimir Tarasenko (31.) und einem Doppelpack von Verteidiger Simon Edvinsson (34., 52.) das Spiel. „Wir haben gut gespielt, aber wenn du 2:0 führst, musst du das Spiel gewinnen“, erklärte Rossi. Kasper bereitete den Tarasenko-Treffer mit vor und hält nun bei zehn Toren und 13 Assists. Seit Jahresbeginn, unter dem Ende Dezember engagierten neuen Trainer Todd McLellan, ist der 20-jährige Stürmer bester Torschütze (8) unter den Rookies und mit 16 Zählern zweitbester Scorer unter den Neulingen. Die beiden Österreicher erhielten jeweils die meiste Eiszeit der Stürmer ihrer Mannschaft: Rossi stand 21:34 Minuten auf dem Eis, Kasper 19:06 Minuten.

Detroit hat aus den jüngsten elf Spielen 19 von möglichen 22 Zähler geholt und liegt nach einem schwachen Saisonstart in den Play-off-Rängen, ebenso wie Minnesota.

Owetschkin jagt Allzeit-Rekord

Bei der 1:3-Heimniederlage der Washington Capitals gegen die Calgary Flames erzielte Alexander Owetschkin sein 883. Tor im NHL-Grunddurchgang.

Damit fehlen dem 39-jährigen Russen nur noch elf Treffer auf den Allzeit-Rekord von Wayne Gretzky (894).

