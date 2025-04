Trotz Rossi-Treffer: Minnesota Wild verlieren erstes Playoff-Duell

Trotz eines Tores von Marco Rossi hat Minnesota Wild in der ersten NHL-Playoff-Runde eine Niederlage kassiert.

Das Team aus St. Paul verlor am Samstag vor Heimpublikum gegen die Vegas Golden Knights 3:4 nach Verlängerung, wobei Rossi in der elften Minute das 1:1 erzielte. Der Vorarlberger Stürmer hatte bereits am Donnerstag beim 5:2 getroffen. In der „best of seven“-Serie steht es nun 2:2.

Minnesota-Coach John Hynes war trotz der Niederlage guter Dinge. „Wir sind gut aufgestellt. Es war ein harter Kampf, und wir haben wieder gut gespielt. Wir hatten das Spiel fest in der Hand. Wir wussten, dass es eine harte Serie wird. Ich bin begeistert, wo wir jetzt stehen.“ Das nächste Spiel geht am Dienstagabend (Ortszeit) in Las Vegas in Szene. Das zweite Western-Conference-Match des Tages ging mit 4:0 klar an Colorado Avalanche. Das Team aus Denver glich die Serie gegen die Dallas Stars auf 2:2 aus.

In Sunrise musste sich der regierende Stanley-Cup-Champion im Florida-Derby Tampa Bay Lightning 1:5 beugen. Die Panthers führen in der Serie in der Eastern Conference aber noch 2:1. Weit enger verlief das kanadische Duell zwischen den Ottawa Senators und den Toronto Maple Leafs. Jake Sanderson rettete die Senators nach 17:42 Minuten der Overtime mit seinem Treffer zum 4:3, womit Ottawa in der Serie im vierten Match erstmals gewann und ein Ausscheiden vermied.

NHL-Ergebnisse vom Samstag – Play-off, 1. Runde („best of seven“):

Western Conference: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:4 n.V. Stand: 2:2, Colorado Avalanche – Dallas Stars 4:0. Stand: 2:2; Eastern Conference: Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 4:3 n.V. Stand: 1:3, Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 1:5. Stand: 2:1