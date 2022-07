Trotz Slam-Rekord: Djokovic stürzt in Weltrangliste ab

via

via Sky Sport Austria

Die Strafe für Wimbledon hat für Novak Djokovic und Nick Kyrgios Folgen. Der Einzug ins Endspiel wird sich nicht auszahlen – im Gegenteil.

Novak Djokovic wird am Sonntag gegen Nick Kyrgios sein 32. Grand-Slam-Finale (15 Uhr live auf Sky Sport 1) bestreiten. Damit hat er einen Rekord im Herrentennis aufgestellt – nie zuvor stand ein männlicher Tennis-Profi häufiger in einem Finale der vier Majors.

Doch egal, wie das Match gegen Kyrgios ausgeht – schon jetzt steht fest, dass Djokovic in der Weltrangliste so weit abrutschen wird wie zuletzt vor vier Jahren. Solch bizarre Folgen hat die Entscheidung von ATP und WTA, Wimbledon für den Ausschluss der russischen und weißrussischen Profis zu bestrafen und in diesem Jahr keine Punkte zu vergeben.

Nach seinem Vorjahrestriumph beim Rasenklassiker wird Djokovic daher 2.000 Punkte verlieren. (Zur Tennis-Weltrangliste). Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Carlos Alcaraz sind die Nutznießer und werden am Serben vorbeiziehen.

Kyrgios bei US Open nicht gesetzt?

Seinem Finalgegner ergeht es nicht viel besser. Für Kyrgios ist der Einzug in sein erstes Grand-Slam-Endspiel schon jetzt der größte Erfolg seiner Karriere. Normalerweise wäre er mindestens in die Top 20 geklettert, bei einem potentiellen Sieg gegen Djokovic noch höher.

Stattdessen wird er auf Platz 40 bleiben und womöglich als ungesetzter Spieler in die Ende August beginnenden US Open gehen.

Bild: Imago