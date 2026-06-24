Trotz vorzeitigem WM-Aus: Türkei will sich „mit Stolz“ verabschieden

Die ausgeschiedene türkische Nationalmannschaft will sich im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen die USA teuer verkaufen.

Hoffentlich können wir uns mit Stolz verabschieden“, sagte Kenan Yildiz. Für das Aus könne er sich nur bei „allen Türken und allen Fans entschuldigen“, fügte der Offensivspieler an.

Die Türkei war mit großen Erwartungen in das Turnier in Nordamerika gestartet, nach niederschmetternden Niederlagen gegen Australien (0:2) und Paraguay (0:1) stand das Vorrundenaus schon nach dem zweiten Spieltag fest. Zum Abschluss müssen die Türken in der Nacht zu Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen den Hauptgastgeber USA ran.

Einen Karriereknick befürchtet Yildiz (21) durch das enttäuschende Turnier nicht. „Was meine Karriere angeht, halte ich das nicht für besonders schlimm, denn Fußball besteht ja nicht nur aus der Nationalmannschaft. Ich habe jetzt auch mit meinem Verein viele Turniere und Wettbewerbe. Dafür werde ich mein Bestes geben“, sagte Yildiz, der beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag steht.