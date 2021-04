Trotz zweimaliger Führung: Österreich unterliegt Tschechien erneut klar

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Test-Länderspiel binnen wenigen Tagen gegen die Topnation Tschechien verloren. Nach dem Heim-0:5 vom Donnerstag ging das ÖEHV-Team beim 2:7 am Samstag in Jindrichuv Hradec aber sogar zweimal in Führung. Die deutliche Niederlage fasste das Team von Roger Bader im Schlussdrittel (0:5) aus, in dem es in den letzten fünf Minuten vier Gegentore hinnehmen musste.

Dabei erwischte Rot-weiß-rot einen Traumstart, Davos-Legionär Baumgartner erzielte im Powerplay nach 99 Sekunden das 1:0. Die Führung hielt bis in die Schlussminute des Auftaktdrittels und Baumgartner, Österreichs Spieler des Jahres 2019, brachte seine Farben später sogar erneut in Front (31.). Durch zwei Tore in numerischer Überlegenheit (36., 48.) drehten die Tschechen aber die Partie zu ihren Gunsten und führten im Finish ausgerechnet in Unterzahl die Vorentscheidung mit dem 4:2 herbei (56.).

Dann ging es Schlag auf Schlag. Der sechsfache Weltmeister legte in den letzten 100 Sekunden des Spiels noch drei Treffer nach. Zwischen dem 6:2 und 7:2 vergingen nur fünf Sekunden. “Die letzten Spielminuten haben uns leider ein gutes Ergebnis gekostet”, wusste Teamchef Bader. “Wir haben 50 bis 55 Minuten wirklich sehr gut gespielt und uns im Vergleich zum ersten Duell enorm gesteigert.”

Nächste Länderspiele Österreichs für Mai geplant

Für die Tschechen folgen nun weitere sieben Tests bis zur A-WM von 21. Mai bis 6. Juni in Riga. Die Österreicher sind dort nicht vertreten, treffen in ihren nächsten Länderspielen am 1. und 2. Mai in Piestany mit der Slowakei auf einen weiteren Teilnehmer an der A-WM. Nach zwei Auftritten eine Woche später in Südtirol gegen Italien folgt Mitte Mai zum Frühjahrsabschluss noch das Ersatzturnier für die vom Weltverband abgesagte B-WM in Ljubljana. Hauptziel des Jahres ist die Olympia-Qualifikation Ende August in Bratislava.

Ergebnis eines freundschaftlichen Eishockey-Länderspiels am Samstag in Jindrichuv Hradec: Tschechien – Österreich 7:2 (1:1,1:1,5:0). Tore: Plasek (20.), Dufek (36./PP), Suchy (48./PP), Kodytek (56./SH), Fleck (59./PP), Stransky (60.), Horky (60.) bzw. Baumgartner (2./PP, 31.).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.