Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd: Leeds unterliegt United

via

via Sky Sport Austria

Rekordmeister Manchester United bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Premier League. Auswärts bei Leeds United an der Elland Road gab es einen 4:2-Auswärtssieg. Die Gastgeber hatten zu Beginn der zweiten Hälfte innerhalb von wenigen Sekunden einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Am Ende reichte eine kämpferische Leistung aber nicht für Punkte gegen den großen Favoriten.

United-Kapitän Harry Maguire brachte die „Red Devils“ nach einem Eckball mit 1:0 in Front (34.). Kurz vor der Pause erhöhte Bruno Fernandes noch auf 2:0 (45. + 4), mit der komfortablen Führung ging es in die Kabinen. In Halbzeit zwei folgte der Doppelschlag von Leeds: Rodrigo Moreno (53.) und Raphinha (54.) glichen die Partie binnen Sekunden aus.

Doch die Gastgeber konnten den Punkt nicht festhalten. Joker Fred traf knappe drei Minuten nach seiner Einwechslung zur neuerlichen Führung (70.) für das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick, ehe Youngster Anthony Elanga den Endstand herstellte (89.).

Bild: Imago