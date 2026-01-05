Truppe hofft in Flachau auf ersten Podestplatz

Zwar muss sich Katharina Truppe mit dem ersten Stockerlplatz in dieser Ski-Saison weiter gedulden. Mit dem nächsten fünften Platz prolongierte die Kärntnerin aber ihren Olympia-Winter der Beständigkeit. „Es ist schon so konstant, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ich kann einfach drauflosfahren“, sagte Truppe, die so selbstbewusst wie nie ihr erklärtes „Lieblingsrennen“ in Flachau in Angriff nehmen kann.

„Das Rennen ist das Beste, das es gibt“, sagte Truppe über den am 13. Jänner stattfindenden Nachtslalom. „Du hörst die Fans vom Start weg schreien. Es ist schon Bauchkribbeln da.“ Außerdem könne man vor dem Nightrace immer ausschlafen, meinte Truppe scherzend. Für den Heimweltcup nahm sich die bald 30-Jährige vor, noch mehr ans Limit zu gehen. So wie es Kranjska-Gora-Siegerin Camille Rast und Slalomkönigin Mikaela Shiffrin am Sonntag vorexerzierten. „Man hat es bei den zweien gesehen, es geht nur so.“

Truppe bereits „nah dran“

Vielleicht klappt es dann mit dem Stockerlplatz, den sie in jeder der vergangenen vier Saisonen verlässlich einfuhr. „Kathi Truppe ist gut in Form. Sie ist nah dran, dass es bald einmal was wird“, sagte Christian Mitter, der ÖSV-Alpinchef, am Ende des Wochenendes in Oberkrain. In Abwesenheit der verletzten Katharina Liensberger ist Truppe die klare Nummer eins im ÖSV-Slalomteam. Und gehört dem Saisonverlauf nach zu einer Handvoll Läuferinnen, die sich im Normalfall Rang drei hinter Shiffrin und Rast ausmachen.

Seit ihrem ersten Weltcupsieg aus dem März 2025 im schwedischen Aare steht die Fünfte der Slalom-Wertung sowieso mit einem anderen Selbstverständnis am Start. Der Verzicht auf den Riesentorlauf erwies sich zudem als goldrichtig. Gleichzeitig rückt die kleine Läuferin die Relationen zurecht. „Ein paar werden sagen, warum bist du jetzt zufrieden mit Platz fünf? Aber wir sind hier im Weltcup. Ich bin zufrieden, es passt“, erklärte Truppe. „Und das nächste Rennen ist ja mein Lieblingsrennen.“

FIS gibt grünes Licht

Am Sonntag gab die FIS im Rahmen der Schneekontrolle grünes Licht für das Flutlichtspektakel. „Die kalten Tage der vergangenen Woche haben unsere Piste noch einmal spürbar verbessert. Damit sind wir optimal gerüstet, den Athletinnen eine anspruchsvolle und faire Rennstrecke zu bieten sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern einen hochklassigen Nachtslalom mit großartiger Atmosphäre und stimmungsvollem Rahmenprogramm zu präsentieren“, sagte OK-Präsident Wolfgang Hettegger. Auf die Siegerin warten 70.000 Euro als Preisgeld.

(APA) / Bild: GEPA