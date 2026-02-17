Tschechien im Eishockey-Viertelfinale gegen Kanada

Der siebenmalige Weltmeister Tschechien hat sich beim olympischen Eishockeyturnier ins Viertelfinale gekämpft und fordert dort nun den Topfavoriten Kanada. In der Qualifikationsrunde setzte sich der Olympiasieger von 1998 gegen Dänemark mit 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) durch, am Mittwoch (16.40 Uhr) geht es nun gegen die Starauswahl aus Nordamerika.

Tschechien, Weltmeister von 2024, hatte die schwierige Gruppe A als Dritter abgeschlossen und das erste Duell mit Kanada dabei deutlich verloren: 0:5 hieß es am vergangenen Donnerstag. Gegen Dänemark gingen die Tschechen als Favoriten aufs Mailänder Eis, mussten aber schwer arbeiten. Nach dem torlosen ersten Drittel überschlugen sich gegen Mitte des zweiten Durchgangs die Ereignisse: Innerhalb weniger Minuten trafen die NHL-Stars Martin Necas (26./Colorado Avalanche) und David Kämpf (31./Vancouver Canucks) sowie Kapitän Roman Cervenka (32.) für Tschechien. Auch die dänischen Tore durch Alexander True (30.) und Nick Olesen (38.) fielen in diese Phase.

Für Dänemark stand am Ende die dritte Niederlage im vierten Turnierspiel, darunter auch ein 1:3 gegen die deutsche Mannschaft zum Auftakt.

(SID)

Beitragsbild: Imago