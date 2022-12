Tschechien zu stark: ÖEHV-Team kassiert bei U20-WM zweite Abfuhr

via

via Sky Sport Austria

Österreichs U20-Eishockeyteam hat bei der A-WM in Kanada auch im zweiten Spiel eine vernichtende Niederlage kassiert.

Einen Tag nach dem 0:11 gegen Schweden musste sich die ÖEHV-Auswahl am Dienstag in Halifax Tschechien mit 0:9 (0:3,0:4,0:2) geschlagen geben. Topscorer war mit drei Toren der AHL-Spieler Jiri Kulich. Die diesmal mit NHL-Hoffnung Vinzenz Rohrer angetretenen Österreicher schossen acht Mal aufs Tor, Goalie Michael Sicher parierte 38 der 47 Torschüsse Tschechiens.

Der nächste Gegner der Österreicher ist am Donnerstag Ortszeit (Freitag, 0:30 Uhr MEZ) Titelverteidiger Kanada, der zum Auftakt überraschend gegen Tschechien 2:5 verloren hatte. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 30. Dezember (22.30 Uhr) gegen Deutschland. Das DEB-Team verlor am Dienstag sein erstes Spiel gegen Schweden nur 0:1.

Ergebnis U20-WM in Halifax (CAN) vom Dienstag: Tschechien – Österreich 9:0 (3:0,4:0,2:0)

(APA)

Beitragsbild: Imago